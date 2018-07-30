Названа предварительная причина пожара в Сочи, из-за которого погибло 8 человек

Источник: Вести Сочи

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ‪в 5:40 утра‬. ‪В 5:48‬ на место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов и пять бригад скорой медицинской помощи. На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД. По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал.

Временные строения — навес для общепита и металлические конструкции — были обшиты легко воспламеняющимся материалами (сайдингом). Они выгорели полностью. В результате пожара погибли 8 человек. Трое, в том числе 16-летний подросток, сейчас с ожогами и травмами различной степени тяжести находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно из стран СНГ. На данный момент известно, что договор аренды на этот участок был заключён с компанией РЖД. Ее представитель сейчас находится на месте происшествия, сообщили пресс-служба администрации г. Сочи.