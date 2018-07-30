В Калининграде сгорел магазин
В областном центре произошел пожар, в результате которого сгорели торговые помещение на ул. П. Морозова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
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В областном центре произошел пожар, в результате которого сгорели торговые помещение на ул. П. Морозова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Пожар случился рано утром в воскресенье: сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 06:56.
В магазине площадью 80 кв. метров, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого трехэтажного дома, сгорели электропроводка, рекламная вывеска и потолок.
От огня никто не пострадал.