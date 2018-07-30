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09:56 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде сгорел магазин

В областном центре произошел пожар, в результате которого сгорели торговые помещение на ул. П. Морозова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник.

Пожар случился рано утром в воскресенье: сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 06:56.

В магазине площадью 80 кв. метров, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого трехэтажного дома, сгорели электропроводка, рекламная вывеска и потолок.

От огня никто не пострадал.

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