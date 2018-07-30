Красноярка прятала наркотики в морозилке
Девушке грозит до 20 лет тюрьмы.
Девушке грозит до 20 лет тюрьмы.
23-летнюю жительницу Красноярска задержали при попытке сбыта наркотиков. Девушка делала закладки в одном из районов города. Об этом сообщили в
При личном досмотре у красноярки изъяли 21 пакет с расфасованными на мелкие партии синтетическими наркотиками. Затем подозреваемая показала полицейским 27 тайников.
«Для своего криминального бизнеса девушка арендовала комнату в общежитии. В результате обыска в морозильной камере сотрудники транспортной полиции обнаружили еще несколько пакетов с наркотическими средствами, общая масса которых составила около 120 граммов», — говорится в сообщении.
На красноярку завели уголовное дело. За совершенное преступление ей грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Отметим, что сейчас она находится в СИЗО.