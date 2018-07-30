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09:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка прятала наркотики в морозилке

Девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

23-летнюю жительницу Красноярска задержали при попытке сбыта наркотиков. Девушка делала закладки в одном из районов города. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУ МВД на транспорте по СФО.

При личном досмотре у красноярки изъяли 21 пакет с расфасованными на мелкие партии синтетическими наркотиками. Затем подозреваемая показала полицейским 27 тайников.

Девушка раскрыла преступную схему. Оказалось, что она заказывала наркотики через интернет-магазин. Затем она делала закладки по всему городу. Во время допроса подозреваемой на телефон пришло сообщение о получении очередной партии. Сотрудники полиции оперативно выехали на место и обнаружили в тайнике запрещенные вещества.

«Для своего криминального бизнеса девушка арендовала комнату в общежитии. В результате обыска в морозильной камере сотрудники транспортной полиции обнаружили еще несколько пакетов с наркотическими средствами, общая масса которых составила около 120 граммов», — говорится в сообщении.

На красноярку завели уголовное дело. За совершенное преступление ей грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Отметим, что сейчас она находится в СИЗО.

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