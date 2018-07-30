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09:57 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пожар уничтожил производственный цех площадью 600 кв. метров

На пожаре работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

В Арсеньеве вечером 29 июля сгорел цех по производству пиломатериалов площадью 600 квадратных метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

В 17:51 на пульт пожарно-спасательной службы Арсеньева поступила информация о том, что в производственном здании по улице Камышовая произошел пожар.

Через шесть минут на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что внутри здания горят станки и продукция.

В 18:12 пожар был локализован, а в 21:46 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Пожар ликвидировали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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