В Приморье пожар уничтожил производственный цех площадью 600 кв. метров

В Арсеньеве вечером 29 июля сгорел цех по производству пиломатериалов площадью 600 квадратных метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

В 17:51 на пульт пожарно-спасательной службы Арсеньева поступила информация о том, что в производственном здании по улице Камышовая произошел пожар.

Через шесть минут на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что внутри здания горят станки и продукция.