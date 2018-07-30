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10:23 (мск), источник: Деловое сообщество

Яйцами закидали припаркованный автомобиль в Ростове

В микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону в воскресенье, 29 июля, неизвестные закидали припаркованную машину замороженными яйцами. Об этом владелец иномарки рассказал в одном из популярных пабликов в социальных сетях.

«Вечером какие-то негодяи кидали замороженными яйцами из окна. Одно из них пробило стекло припаркованной машины. Представьте, какой силы был удар. А ведь на месте машины мог оказаться человек, что тогда?», — вопрошал автолюбитель.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, те кто это сделал даже не по думали, что рядом расположена детская площадка, на котором могли быть дети. Ростовчанин считает, что это дело рук хулиганов, либо детей. Он также отметил, что в их дворе такое случается не впервые.

«Ростовские яйца настолько суровы. Детишек таких и их родителей нужно привлечь к ответственности. Если такое яйцо попадет в голову, то травмы не избежать», — написал один из посетителей сообщества «ВКонтакте».

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