Яйцами закидали припаркованный автомобиль в Ростове
В микрорайоне Левенцовский в
В микрорайоне Левенцовский в
«Вечером
По его словам, те кто это сделал даже не по думали, что рядом расположена детская площадка, на котором могли быть дети. Ростовчанин считает, что это дело рук хулиганов, либо детей. Он также отметил, что в их дворе такое случается не впервые.
«Ростовские яйца настолько суровы. Детишек таких и их родителей нужно привлечь к ответственности. Если такое яйцо попадет в голову, то травмы не избежать», — написал один из посетителей сообщества «ВКонтакте».