Яйцами закидали припаркованный автомобиль в Ростове

«Вечером какие-то негодяи кидали замороженными яйцами из окна. Одно из них пробило стекло припаркованной машины. Представьте, какой силы был удар. А ведь на месте машины мог оказаться человек, что тогда?», — вопрошал автолюбитель.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-104083518&id=456242864&hash=500f306bcca8e260&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, те кто это сделал даже не по думали, что рядом расположена детская площадка, на котором могли быть дети. Ростовчанин считает, что это дело рук хулиганов, либо детей. Он также отметил, что в их дворе такое случается не впервые.