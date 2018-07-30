Под Воронежем 21-летний парень упал с дерева и разбился насмерть
ЧП случилось в детском парке.
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ЧП случилось в детском парке.
В Рамони 21-летний парень сорвался с дерева и разбился насмерть в понедельник, 30 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой
ЧП случилось в детском парке в 3:00. Известно, что молодой человек залез на дерево, чтобы снять шары.
В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские.