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10:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем 21-летний парень упал с дерева и разбился насмерть

ЧП случилось в детском парке.

В Рамони 21-летний парень сорвался с дерева и разбился насмерть в понедельник, 30 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе.

ЧП случилось в детском парке в 3:00. Известно, что молодой человек залез на дерево, чтобы снять шары.

В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские.

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