Проверку по пожару на нефтехимическом предприятии в Перми продлили

Проверку по пожару на нефтехимическом предприятии в Перми, который случился 26 июля, продлили до 10 дней, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Причины пожара пока не установлены.

Тем временем, территорию, на которой горели цистерны и бочки с горючим, проверили специалисты Роспотребнадзора. Превышения концентрации химических веществ в воздухе не нашли.