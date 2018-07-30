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10:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Проверку по пожару на нефтехимическом предприятии в Перми продлили

Выяснять причины случившегося будут 10 дней.

Проверку по пожару на нефтехимическом предприятии в Перми, который случился 26 июля, продлили до 10 дней, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Причины пожара пока не установлены.

Тем временем, территорию, на которой горели цистерны и бочки с горючим, проверили специалисты Роспотребнадзора. Превышения концентрации химических веществ в воздухе не нашли.

Напомним, в пятницу, 26 июля в Перми произошёл крупный пожар. Ему присвоили повышенный ранг сложности, так как горели цистерны на промышленном предприятии. Площадь возгорания составила свыше 400 кв. метров. Почти пять часов пожарные боролись с огнём. На месте работали 80 человек, несколько десятков автомобилей и пожарный поезд.

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