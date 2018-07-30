После отключения горячей воды у жителей города Еманжелинск возбудили дело

Указывается, что прокуратура Еманжелинска провела проверку по факту прекращения подачи в городе горячего водоснабжения предприятием ООО «Уралсервис». Так, руководство организации с августа 2017 по май 2018 года получало от ООО «Новатэк-Челябинск» горючий газ для производства тепловой энергии. Получив от потребителей оплату за потребленную тепловую энергию, поставщикам предоставлялись ложные сведения об отсутствии денег для оплаты по договорам. В итоге образовалась задолженность в размере более 100 миллионов рублей перед ресурсоснабжающей организацией, было введено ограничение подачи газа на котельные города. В результате в 80% многоквартирных жилых домов и социальных учреждений с 19 июля 2018 года была прекращена подача горячей воды, уточняет прокуратура.