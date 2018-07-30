Два дома сгорели 29 июля в Арзамасском районе

Крупный пожар произошел 29 июля, в воскресенье, в Арзамасском районе.



Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, информация о возгорании в селе Пятницы поступила в ведомство в 18:44.



Пожар был обнаружен с опозданием. На место происшествия направили 21 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. Ко времени их приезда огнем были объяты два личных жилых дома с надворными постройками. Площадь пожара, в результате которого строения сгорели дотла, составила 130 кв.м.



По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.



