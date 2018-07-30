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10:10 (мск), источник: Newsroom24.ru

Два дома сгорели 29 июля в Арзамасском районе

Площадь пожара составила 130 кв. метров.

Крупный пожар произошел 29 июля, в воскресенье, в Арзамасском районе.

Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, информация о возгорании в селе Пятницы поступила в ведомство в 18:44.

Пожар был обнаружен с опозданием. На место происшествия направили 21 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. Ко времени их приезда огнем были объяты два личных жилых дома с надворными постройками. Площадь пожара, в результате которого строения сгорели дотла, составила 130 кв.м.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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