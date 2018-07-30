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10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане нашли мужчину, заблудившегося в лесу

ЧП произошло в воскресенье, 29 июля, в Елабужском районе республики.

В службу «112» позвонил 26-летний мужчина и рассказал, что заблудился в лесу. При этом не смог объяснить, ни где он зашел в лес, ни куда отправился. Знает только, что прогуливался по Танайкому лесному массиву.

На поиски отправились 15 человек — спасатели МЧС Татарстана и полицейские республики на двух машинах.

Нашли путешественника в 3.00 в 300 метрах до поворота на детский лагерь «Юный строитель» в Елабужском районе республики. 26-летний житель Елабуги от медицинской помощи отказался.

Причина происшествия — потеря ориентации на местности, сообщили в МЧС Татарстана.

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