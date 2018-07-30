Очевидцы: из-за дождя затопило багажное отделение Храброво

В этом помещении, по словам свидетелей происшествия, происходит расфасовка багажа. Получить оперативный комментарии в пресс-службе аэропорта не удалось.

Вчерашний ливень также стал причиной десятикилометровой пробки на Куршской косе. Затор растянулся от Зеленоградска до посёлка Лесной. Он образовался после того, как отдыхающие стали возвращаться с моря.