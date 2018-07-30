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10:37 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: из-за дождя затопило багажное отделение Храброво

Во время дождя в воскресенье, 29 июля, оказался затоплен цокольный этаж аэропорта Храброво. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

В этом помещении, по словам свидетелей происшествия, происходит расфасовка багажа. Получить оперативный комментарии в пресс-службе аэропорта не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вчерашний ливень также стал причиной десятикилометровой пробки на Куршской косе. Затор растянулся от Зеленоградска до посёлка Лесной. Он образовался после того, как отдыхающие стали возвращаться с моря.

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