Очевидцы: из-за дождя затопило багажное отделение Храброво
Во время дождя в воскресенье, 29 июля, оказался затоплен цокольный этаж аэропорта Храброво. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Во время дождя в воскресенье, 29 июля, оказался затоплен цокольный этаж аэропорта Храброво. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
В этом помещении, по словам свидетелей происшествия, происходит расфасовка багажа. Получить оперативный комментарии в
Вчерашний ливень также стал причиной десятикилометровой пробки на Куршской косе. Затор растянулся от Зеленоградска до посёлка Лесной. Он образовался после того, как отдыхающие стали возвращаться с моря.