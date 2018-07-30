В Петербурге полицейские со стрельбой задержали автоугонщиков
Злоумышленники на автомобиле попытались скрыться и чуть не сбили сотрудника полиции.
Злоумышленники на автомобиле попытались скрыться и чуть не сбили сотрудника полиции.
Подозреваемые в попытке угона автомобиля задержаны полицейскими на улице Маршала Захарова в
29 июля в полицию поступило сообщение, что двое неизвестных во дворе пытаются угнать автомобиль Hyundai Solaris. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели, что автомобиль движется по дворовой территории. Злоумышленники попытались скрыться и чуть не сбили сотрудника полиции.
После нескольких предупредительных выстрелов подозреваемые покинули автомобиль и попытались убежать, но были задержаны сотрудниками Росгвардии и полицейскими. В результате стрельбы никто не пострадал, по предварительному заключению оружие применялось правомерно.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.