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11:09 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге полицейские со стрельбой задержали автоугонщиков

Злоумышленники на автомобиле попытались скрыться и чуть не сбили сотрудника полиции.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемые в попытке угона автомобиля задержаны полицейскими на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге, сообщает региональное ГУ МВД России.

29 июля в полицию поступило сообщение, что двое неизвестных во дворе пытаются угнать автомобиль Hyundai Solaris. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели, что автомобиль движется по дворовой территории. Злоумышленники попытались скрыться и чуть не сбили сотрудника полиции.

После нескольких предупредительных выстрелов подозреваемые покинули автомобиль и попытались убежать, но были задержаны сотрудниками Росгвардии и полицейскими. В результате стрельбы никто не пострадал, по предварительному заключению оружие применялось правомерно.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.

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