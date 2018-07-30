Под Волгоградом обнаружили 10 узбеков-нелегалов

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в рейде принимали участие сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции региональной полиции, оперативники подразделений экономической безопасности и участковые.

В ходе рейда в полях близ поселка Сакарка полицейские обнаружили работников из Узбекистана, Китая и Таджикистана. Все они работали в теплицах и занимались выращиванием овощей.

После проверки документов выяснилось, что 10 узбеков работали без документов, разрешающих трудовую деятельность. Еще двое иностранцев находились на территории России незаконно.