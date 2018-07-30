Под Волгоградом обнаружили 10 узбеков-нелегалов
В Волгоградской области прошел очередной рейд по выявлению нелегалов, работающих на полях региона. На сей раз рабочих искали в Городищенском районе.
В Волгоградской области прошел очередной рейд по выявлению нелегалов, работающих на полях региона. На сей раз рабочих искали в Городищенском районе.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В ходе рейда в полях близ поселка Сакарка полицейские обнаружили работников из Узбекистана, Китая и Таджикистана. Все они работали в теплицах и занимались выращиванием овощей.
После проверки документов выяснилось, что 10 узбеков работали без документов, разрешающих трудовую деятельность. Еще двое иностранцев находились на территории России незаконно.
Сейчас полиция ищет работодателей, которые наняли на работу нелегалов. Им грозит штраф до 800 тысяч за каждого