Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
5 хитростей, которые облегчат жизнь всех мам
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Боярская показала домашнее фото Матвеева и его мамы
Амаль и Джордж Клуни отдыхают с друзьями на озере Комо
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
11:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом обнаружили 10 узбеков-нелегалов

В Волгоградской области прошел очередной рейд по выявлению нелегалов, работающих на полях региона. На сей раз рабочих искали в Городищенском районе.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в рейде принимали участие сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции региональной полиции, оперативники подразделений экономической безопасности и участковые.

В ходе рейда в полях близ поселка Сакарка полицейские обнаружили работников из Узбекистана, Китая и Таджикистана. Все они работали в теплицах и занимались выращиванием овощей.

После проверки документов выяснилось, что 10 узбеков работали без документов, разрешающих трудовую деятельность. Еще двое иностранцев находились на территории России незаконно.

Сейчас полиция ищет работодателей, которые наняли на работу нелегалов. Им грозит штраф до 800 тысяч за каждого иностранца-нарушителя.

Все новости региона
 51-летняя Татьяна Овсиенко в ближайшее время станет матерью
Эвелина Бледанс назвала придурками авторов клипа «Быть Дауном»
Освобождавший Пальмиру генерал будет отвечать за «Юнармию»
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Эксперты предсказали курс рубля на август
Васильева: четверть населения не владеет функциональным чтением
Россия вошла в десятку стран мира с самым дешевым бензином
Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином Рейтинг государств мира по стоимости литра топлива АИ-95 составило агентство Bloomberg
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь