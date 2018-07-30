Мошенники в Хабаровском крае предлагают откупиться от Роспотребнадзора

— Руководителям различных организаций и предпринимателям стали поступать звонки от неустановленных пока лиц. Эти люди говорят, что работают в Управлении Роспотребнадзора, причем представляются именем сотрудника, который уже долгое время находится на пенсии. Они предлагают приобрести у них документы. Якобы, это избавит от внеплановой проверки, — рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова. — На самом деле происходит мошенничество. Заплатив преступникам, предприниматели и юридические лица просто потеряют деньги.