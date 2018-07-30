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11:02 (мск), источник: РИА Новости

Экс-глава китайского интернет-регулятора обвинен в коррупции

ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура города Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян предъявила обвинение в коррупции бывшему главе государственного управления по вопросам кибербезопасности Лу Вэю, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры КНР.

Источник: РИА Новости

Прокуратура представила обвинительное заключение в народный суд средней ступени города Нинбо, дата первого слушания пока не назначена.

В ноябре прошлого года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала в отношении Лу Вэя соответствующую проверку по подозрению «в серьезном нарушении партийной дисциплины» — такая формулировка в Китае обычно используется для антикоррупционных дел.

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В феврале этого года по итогам проверки он был снят с занимаемых должностей главы государственного управления по вопросам кибербезопасности и заместителя главы отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

В прокуратуре отметили, что экс-чиновник использовал служебное положение в корыстных целях и получал за это крупные денежные суммы.

Лу Вэй родился в 1960 году в провинции Аньхой, с 1991 по 2011 год его карьера была связана с государственным информационным агентством Синьхуа, где он дослужился до поста замглавы агентства. В период с 2011 по 2013 год был руководителем пекинского отдела пропаганды компартии, с апреля 2014 года возглавлял государственное управление Китая по вопросам киберпространства. В 2016 году занял должность замглавы отдела пропаганды ЦК КПК. В 2015 году влиятельный журнал Time включил Лу Вэя в список 100 самых влиятельных людей.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). Согласно последним данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, за последние пять лет за соответствующие нарушения были наказаны более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая разных уровней.

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