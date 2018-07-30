Экс-глава китайского интернет-регулятора обвинен в коррупции

Источник: РИА Новости

Прокуратура представила обвинительное заключение в народный суд средней ступени города Нинбо, дата первого слушания пока не назначена.

В ноябре прошлого года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала в отношении Лу Вэя соответствующую проверку по подозрению «в серьезном нарушении партийной дисциплины» — такая формулировка в Китае обычно используется для антикоррупционных дел.

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В феврале этого года по итогам проверки он был снят с занимаемых должностей главы государственного управления по вопросам кибербезопасности и заместителя главы отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

В прокуратуре отметили, что экс-чиновник использовал служебное положение в корыстных целях и получал за это крупные денежные суммы.

Лу Вэй родился в 1960 году в провинции Аньхой, с 1991 по 2011 год его карьера была связана с государственным информационным агентством Синьхуа, где он дослужился до поста замглавы агентства. В период с 2011 по 2013 год был руководителем пекинского отдела пропаганды компартии, с апреля 2014 года возглавлял государственное управление Китая по вопросам киберпространства. В 2016 году занял должность замглавы отдела пропаганды ЦК КПК. В 2015 году влиятельный журнал Time включил Лу Вэя в список 100 самых влиятельных людей.