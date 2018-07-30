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10:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Заведующая банковским филиалом в Хабаровском крае украла у вкладчиков миллионы

Опасаясь разоблачения, женщина годами не ходила в отпуск.

Источник: AP 2018

В Хабаровском крае перед судом предстанет 41-летняя заведующая филиалом банка, которая, по версии следствия, присвоила деньги вкладчиков. Ущерб от ее действий превысил 15 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Женщина руководила филиалом банка в одном из поселков Солнечного района. Как установило следствие, с января 2011-го по декабрь 2017 года она забирала деньги с чужих счетов. Пытаясь скрыть преступление, фигурантка вносила в расходные документы ложные сведения, а также семь лет не ходила в отпуск: она боялась, что замещающий сотрудник выявит недостачу. Всего за эти годы денег лишились 13 клиентов банка.

По словам обвиняемой, на украденные деньги она ремонтировала машину и квартиру, меняла окна. Часть денег женщина заняла жителям поселка.

Уголовное дело направили в Солнечный районный суд для рассмотрения по существу. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

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