В Перми мотоциклист уходил от полицейской погони
29 июля ночью на железнодорожном переезде по улице Соликамской загорелся мотоцикл. До этого неизвестный байкер скрывался от экипажа ДПС.
29 июля ночью на железнодорожном переезде по улице Соликамской загорелся мотоцикл. До этого неизвестный байкер скрывался от экипажа ДПС.
О погоне сообщают пермяки в социальных сетях. Известно, что мотоциклиста преследовали, так как он нарушил ПДД — ехал без шлема. Байкера удалось остановить на ж/д переезде.
Пока нарушителя задерживали, его мотоцикл загорелся. Полицейские оперативно перекрыли переезд. Также очевидцы сообщают, что ни у кого не оказалось рабочего огнетушителя.
В краевом МЧС уточняют, что мотоцикл загорелся при опрокидывании на улице Трактовая в 00:46.