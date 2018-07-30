В Перми мотоциклист уходил от полицейской погони

Источник: Новости Перми

О погоне сообщают пермяки в социальных сетях. Известно, что мотоциклиста преследовали, так как он нарушил ПДД — ехал без шлема. Байкера удалось остановить на ж/д переезде.

Пока нарушителя задерживали, его мотоцикл загорелся. Полицейские оперативно перекрыли переезд. Также очевидцы сообщают, что ни у кого не оказалось рабочего огнетушителя.