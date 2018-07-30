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11:10 (мск), источник: Новости Перми

В Перми мотоциклист уходил от полицейской погони

29 июля ночью на железнодорожном переезде по улице Соликамской загорелся мотоцикл. До этого неизвестный байкер скрывался от экипажа ДПС.

Источник: Новости Перми

О погоне сообщают пермяки в социальных сетях. Известно, что мотоциклиста преследовали, так как он нарушил ПДД — ехал без шлема. Байкера удалось остановить на ж/д переезде.

Пока нарушителя задерживали, его мотоцикл загорелся. Полицейские оперативно перекрыли переезд. Также очевидцы сообщают, что ни у кого не оказалось рабочего огнетушителя.

В краевом МЧС уточняют, что мотоцикл загорелся при опрокидывании на улице Трактовая в 00:46.

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