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11:26 (мск), источник: Новая Кубань

Группу иностранцев депортировали из Сочи из-за нарушения законодательства РФ

Граждане бывших советских республик незаконно находились на территории пограничной зоны.

Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. Иностранцы прибыли в Россию на работу. Достаточно быстро им удалось трудоустроиться на одну из строительных площадок Сочи, которая, как оказалось, располагалась в так называемой пограничной зоне. Граждане других стран могут находиться здесь только по специально оформленным пропускам — стандартных документов, санкционирующих легальное пребывание на территории России, недостаточно.

Как объяснили мигранты, работодатели якобы не сообщили им об этом факте.

В результате 16 граждан бывших советских республик по решению суда были оштрафованы и депортированы на родину, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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