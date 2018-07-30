Группу иностранцев депортировали из Сочи из-за нарушения законодательства РФ
Граждане бывших советских республик незаконно находились на территории пограничной зоны.
Граждане бывших советских республик незаконно находились на территории пограничной зоны.
Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. Иностранцы прибыли в Россию на работу. Достаточно быстро им удалось трудоустроиться на одну из строительных площадок Сочи, которая, как оказалось, располагалась в так называемой пограничной зоне. Граждане других стран могут находиться здесь только по специально оформленным пропускам — стандартных документов, санкционирующих легальное пребывание на территории России, недостаточно.
Как объяснили мигранты, работодатели якобы не сообщили им об этом факте.
В результате 16 граждан бывших советских республик по решению суда были оштрафованы и депортированы на родину, сообщили в