Группу иностранцев депортировали из Сочи из-за нарушения законодательства РФ

Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. Иностранцы прибыли в Россию на работу. Достаточно быстро им удалось трудоустроиться на одну из строительных площадок Сочи, которая, как оказалось, располагалась в так называемой пограничной зоне. Граждане других стран могут находиться здесь только по специально оформленным пропускам — стандартных документов, санкционирующих легальное пребывание на территории России, недостаточно.