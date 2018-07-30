В Татарстане в ДТП погибли байкер с девушкой
В Альметьевске ночью 29 июля в ДТП погибли 34-летний байкер на Yamaha и его 21-летняя спутница, об этом сообщили в ГИБДД. Столкновение случилось на улице Шевченко.
В Альметьевске ночью 29 июля в ДТП погибли 34-летний байкер на Yamaha и его 21-летняя спутница, об этом сообщили в ГИБДД. Столкновение случилось на улице Шевченко.
По предварительным данным, около 1 часа ночи 20-летний водитель «Лады» 14-й модели на перекрестке улиц
В результате и байкер, и пассажирка скончались на месте происшествия. Отмечается, что мотоциклист не имел права управления мотоциклом.