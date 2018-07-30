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17:41 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане в ДТП погибли байкер с девушкой

В Альметьевске ночью 29 июля в ДТП погибли 34-летний байкер на Yamaha и его 21-летняя спутница, об этом сообщили в ГИБДД. Столкновение случилось на улице Шевченко.

По предварительным данным, около 1 часа ночи 20-летний водитель «Лады» 14-й модели на перекрестке улиц Шевченко — Строителей, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу и столкнулся с ним.

В результате и байкер, и пассажирка скончались на месте происшествия. Отмечается, что мотоциклист не имел права управления мотоциклом.

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