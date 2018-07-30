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11:42 (мск), источник: Новая Кубань

Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования в связи с трагедией в Сочи

По предварительным данным, в пожаре погибли наемные рабочие из стран СНГ.

Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. Крупный пожар произошел ранним утром 30 июля на улице Просвещения в Адлерском районе. Загорелся двухэтажный деревянный дом. В результате ЧП постройка полностью сгорела, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Как позднее прокомментировали в пресс-службе администрации края, здание не было приспособлено для проживания людей.

В огне погибли 8 человек, еще трое пострадали. Как говорится в сообщении мэрии Сочи, все жертвы пожара — наемные рабочие, приехавшие в Россию из сопредельных государств.

Соболезнования семьям погибших выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

— Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. В настоящее время трое, среди них — 16-летний подросток, находятся в больнице. Министерству здравоохранения региона поручено организовать всю необходимую помощь. На месте работают краевые специалисты, в том числе психологи. Готова к вылету бригада санавиации, — сказал глава региона.

Губернатор пообещал, что в случае необходимости родственникам погибших и пострадавших предоставят места для проживания. Кондртьев также поручил проверить, соответствовало ли двухэтажное здание нормам пожарной безопасности.

— Необходимо выяснить, как допустили ситуацию, когда люди вынуждены были жить в непригодных для этого условиях, — подчеркнул руководитель края.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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