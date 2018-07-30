В центре Волгограда из-за неуступчивого водителя в ДТП пострадали три человека
Инцидент произошел в воскресенье, 29 июля, в Центральном районе.
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Инцидент произошел в воскресенье, 29 июля, в Центральном районе.
Около 21 часа 27-летний водитель «ВАЗ-210740», на пресечении улиц Новороссийской и Рокоссовского при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Киа Оптима», за рулем которого находился 39-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажиры: 26-летний мужчина и 26-летняя женщина. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы, — уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.