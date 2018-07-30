В центре Волгограда из-за неуступчивого водителя в ДТП пострадали три человека

Около 21 часа 27-летний водитель «ВАЗ-210740», на пресечении улиц Новороссийской и Рокоссовского при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Киа Оптима», за рулем которого находился 39-летний мужчина.