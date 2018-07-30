Под Воронежем на купавшегося 21-летнего парня наехал катер

Катер наехал на купавшегося 21-летнего парня на реке Воронеж в Рамонском районе. Молодой человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 30 июля.