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12:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем на купавшегося 21-летнего парня наехал катер

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Источник: РИА "Воронеж"

Катер наехал на купавшегося 21-летнего парня на реке Воронеж в Рамонском районе. Молодой человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 30 июля.

ЧП случилось у пляжа села Чертовицкое в 19:42. Известно, что катером управляла женщина. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу № 1. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Полицейские выясняют обстоятельства ЧП.

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