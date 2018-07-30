В Нижнем Новгороде задержали банду наркодиллеров
В мае 2018 года в Нижнем Новгороде были задержаны трое мужчин и женщина в возрасте от 20 до 39 лет. Они подозреваются в сбыте наркотиков бесконтактным способом. Об этом сообщает
В мае 2018 года в Нижнем Новгороде были задержаны трое мужчин и женщина в возрасте от 20 до 39 лет. Они подозреваются в сбыте наркотиков бесконтактным способом. Об этом сообщает
В ходе личного досмотра у каждого из них были обнаружены наркотики общей массой более 1,745 грамма.
При личном досмотре 27-летней подозреваемой полицейские обнаружили наркотики общей массой 19,976 грамма.
При проведении дальнейших
В ходе обыска по месту проживания последнего задержанного, оперативными сотрудниками было изъято еще около 500 граммов наркотического средства, часть из которого была расфасована им и подготовлена к сбыту.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств». В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.