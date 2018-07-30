В Нижнем Новгороде задержали банду наркодиллеров

В ходе личного досмотра у каждого из них были обнаружены наркотики общей массой более 1,745 грамма.

При личном досмотре 27-летней подозреваемой полицейские обнаружили наркотики общей массой 19,976 грамма.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Нижегородского района был задержан четвертый сообщник. У него нашли два пакетика с наркотическим веществом массой 24,905 грамма и 0,78 граммов, банковские карты и средства связи.

В ходе обыска по месту проживания последнего задержанного, оперативными сотрудниками было изъято еще около 500 граммов наркотического средства, часть из которого была расфасована им и подготовлена к сбыту.