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12:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Из гор Сочи эвакуировали травмированную туристку

Спасатели вылетели к приюту «Фишт» на вертолете МЧС за туристкой и доставили пострадавшую медикам.

О том, что у подножья горы Фишт находится женщина, которая при переходе через реку Белую упала и повредила ногу, сообщил в МЧС сотрудник Кавказского биосферного заповедника.

Экипаж вертолета МИ-8 и спасатели оперативно эвакуировали женщину в Сочи, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

На базе ЮРПСО МЧС туристку — жительницу курорта 1972 года рождения — передали врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу, она получила перелом голени, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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