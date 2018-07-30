Из гор Сочи эвакуировали травмированную туристку
Спасатели вылетели к приюту «Фишт» на вертолете МЧС за туристкой и доставили пострадавшую медикам.
Спасатели вылетели к приюту «Фишт» на вертолете МЧС за туристкой и доставили пострадавшую медикам.
О том, что у подножья горы Фишт находится женщина, которая при переходе через реку Белую упала и повредила ногу, сообщил в МЧС сотрудник Кавказского биосферного заповедника.
Экипаж вертолета МИ-8 и спасатели оперативно эвакуировали женщину в Сочи, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
На базе ЮРПСО МЧС туристку — жительницу курорта 1972 года рождения — передали врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу, она получила перелом голени, сообщили в