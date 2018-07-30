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11:49 (мск), источник: РИА Новости

В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370

БАНГКОК, 30 июл — РИА Новости. Незапланированная смена курса самолета Малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропавшего в 2014 году над Индийским океаном, была совершена на ручном управлении, говорится в официальном докладе комиссии по расследованию исчезновения самолета.

Источник: AP 2018

С презентацией доклада выступил в понедельник в Куала-Лумпуре глава малайзийской государственной комиссии по расследованию исчезновения рейса МН370 доктор Кок Су Чун.

Расследованием было установлено, что не входивший в полетный план разворот в сторону Индийского океана был сделан при ручном управлении. В момент разворота автопилот самолета был отключен. На этом сошлись во мнении все участники расследования.
Кок Су Чун
глава малайзийской государственной комиссии по расследованию исчезновения рейса МН370

Доктор Кок Су Чун добавил, что комиссия «не исключает постороннего вмешательства в процесс пилотирования лайнера», и уверена, что разворот и дальнейшее движение самолета в направлении Индийского океана «не были вызваны причинами, связанными с техническим состоянием самолета или неполадками в работе бортовых систем».

Справка
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