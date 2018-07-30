В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370

Расследованием было установлено, что не входивший в полетный план разворот в сторону Индийского океана был сделан при ручном управлении. В момент разворота автопилот самолета был отключен. На этом сошлись во мнении все участники расследования.

Кок Су Чун глава малайзийской государственной комиссии по расследованию исчезновения рейса МН370