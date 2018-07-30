В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
БАНГКОК, 30 июл — РИА Новости. Незапланированная смена курса самолета Малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс МН370 из
БАНГКОК, 30 июл — РИА Новости. Незапланированная смена курса самолета Малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс МН370 из
С презентацией доклада выступил в понедельник в
Расследованием было установлено, что не входивший в полетный план разворот в сторону Индийского океана был сделан при ручном управлении. В момент разворота автопилот самолета был отключен. На этом сошлись во мнении все участники расследования.
Доктор Кок Су Чун добавил, что комиссия «не исключает постороннего вмешательства в процесс пилотирования лайнера», и уверена, что разворот и дальнейшее движение самолета в направлении Индийского океана «не были вызваны причинами, связанными с техническим состоянием самолета или неполадками в работе бортовых систем».