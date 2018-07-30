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12:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону образовался новый провал

В социальных сетях появились снимки очередного провала.

Как написал автор фотографий, он образовался на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Чехова.

— Где-то водовод прохудился, грунт вымывает, — предположили в городском паблике.

— Опрессовку сетей делают, вот и провалы, — ответили «знающие».

Скорее всего, они правы.

Напомним, полторы недели назад на Семашко образовался огромный провал, который жители тут же назвали «царь-ямой». Как позже пояснили в администрации, он появился из-за порыва во время гидравлических испытаний тепловых сетей.

— В результате порыва трубопровода и излития теплоносителя на рельеф местности образовался провал дорожного полотна площадью четыре квадратных метра, — сообщили в мэрии донской столицы.

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