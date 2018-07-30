В центре Ростова-на-Дону образовался новый провал
В социальных сетях появились снимки очередного провала.
В социальных сетях появились снимки очередного провала.
Как написал автор фотографий, он образовался на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Чехова.
—
— Опрессовку сетей делают, вот и провалы, — ответили «знающие».
Скорее всего, они правы.
Напомним, полторы недели назад на Семашко образовался огромный провал, который жители тут же назвали «царь-ямой». Как позже пояснили в администрации, он появился
— В результате порыва трубопровода и излития теплоносителя на рельеф местности образовался провал дорожного полотна площадью четыре квадратных метра, — сообщили в мэрии донской столицы.