В центре Ростова-на-Дону образовался новый провал

Как написал автор фотографий, он образовался на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Чехова.

Напомним, полторы недели назад на Семашко образовался огромный провал, который жители тут же назвали «царь-ямой». Как позже пояснили в администрации, он появился из-за порыва во время гидравлических испытаний тепловых сетей.