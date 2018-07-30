В полиции рассказали подробности ДТП с двумя погибшими в Балтийске

Смертельная авария произошла вечером в воскресенье, 29 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным данным полиции, двое местных жителей ехали на мотоцикле «Сузуки».

Водитель двухколёсного транспорта на высокой скорости врезался в грузовик «Мерседес», который следовал в попутном направлении.

В момент столкновения большегруз поворачивал налево.

От удара оба мужчины скончались на месте происшествия.