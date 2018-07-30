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15:20 (мск), источник: Калининград.Ru

В полиции рассказали подробности ДТП с двумя погибшими в Балтийске

В ДТП с участием мотоцикла в Балтийске погибли двое мужчин 1979 и 1985 годов рождения.

Смертельная авария произошла вечером в воскресенье, 29 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным данным полиции, двое местных жителей ехали на мотоцикле «Сузуки».

Водитель двухколёсного транспорта на высокой скорости врезался в грузовик «Мерседес», который следовал в попутном направлении.

В момент столкновения большегруз поворачивал налево.

От удара оба мужчины скончались на месте происшествия.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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