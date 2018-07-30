В полиции рассказали подробности ДТП с двумя погибшими в Балтийске
В ДТП с участием мотоцикла в Балтийске погибли двое мужчин 1979 и 1985 годов рождения.
В ДТП с участием мотоцикла в Балтийске погибли двое мужчин 1979 и 1985 годов рождения.
Смертельная авария произошла вечером в воскресенье, 29 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
По данным данным полиции, двое местных жителей ехали на мотоцикле «Сузуки».
Водитель двухколёсного транспорта на высокой скорости врезался в грузовик «Мерседес», который следовал в попутном направлении.
В момент столкновения большегруз поворачивал налево.
От удара оба мужчины скончались на месте происшествия.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.