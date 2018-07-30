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17:37 (мск), источник: Интерфакс

Зоны карантина в связи с гриппом птиц расширены в Татарстане

Казань. 30 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Карантин по гриппу птиц объявлен еще в ряде частных хозяйств Татарстана, говорится в соответствующем указе президента республики.

Карантин установлен в частных хозяйствах в районах, где уже был выявлен грипп птиц, а также новом — Буинском. Таким образом, всего карантин затронул ряд хозяйств в шести районах, в том числе Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Дрожжановском и Тетюшкском.

Ранее указом президента Татарстана были установлены ограничительные мероприятия (карантин) на отдельных территориях республики в связи с их неблагополучием по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц. Всего в указах говорится о 24 частных хозяйствах.

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