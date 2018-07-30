Зоны карантина в связи с гриппом птиц расширены в Татарстане
Казань. 30 июля.
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Казань. 30 июля.
Карантин установлен в частных хозяйствах в районах, где уже был выявлен грипп птиц, а также новом — Буинском. Таким образом, всего карантин затронул ряд хозяйств в шести районах, в том числе Апастовском, Кайбицком,
Ранее указом президента Татарстана были установлены ограничительные мероприятия (карантин) на отдельных территориях республики в связи с их неблагополучием по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц. Всего в указах говорится о 24 частных хозяйствах.