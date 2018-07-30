Зоны карантина в связи с гриппом птиц расширены в Татарстане

Карантин установлен в частных хозяйствах в районах, где уже был выявлен грипп птиц, а также новом — Буинском. Таким образом, всего карантин затронул ряд хозяйств в шести районах, в том числе Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Дрожжановском и Тетюшкском.