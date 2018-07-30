В детском лагере на Среднем Урале овчарка напала на ребенка
Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собаки на 6-летнего ребенка во время прогулки в летнем лагере в Серове.
Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собаки на 6-летнего ребенка во время прогулки в летнем лагере в Серове.
Как сообщили Накануне.RU в
По предварительной информации, инцидент произошел утром 17 июля 2018 года, когда сотрудники лагеря при подростковом клубе «Механик» ООО «Эдельвейс» повели детей на площадку, расположенную возле дома № 187 по улице Ленина в Серове. Собака набросилась на ребенка,
В настоящее время служба отлова собак «Ремонтно-строительная компания» поймала животное.
Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в том числе является ли данная собака безнадзорной. Кроме того, сотрудники ведомства будут выяснять, оказана ли была надлежащая помощь ребенку со стороны сотрудников летнего лагеря, а также как обеспечивалась безопасность детей во время прогулки.
Если будет доказано, что у животного не было хозяина, то будет проверяться соблюдение требований в части организации и осуществления своевременного отлова.
Сейчас в больнице запрошены необходимые документы с целью выяснения степени тяжести причиненного вреда здоровью.