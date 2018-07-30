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12:18 (мск), источник: VN.ru

Трагедией на Иче закончилась поездка трех друзей

ДТП с трагическим исходом случилось в Куйбышевском районе Новосибирской области. Машина, на которой ехали трое друзей, упала в реку, двое благополучно добрались до берега, один не рассчитал свои силы.

Полицейские отдела полиции «Куйбышевский» обратились к спасателям с просьбой оказать помощь в поиске пропавшего 57-летнего мужчины. Как выяснилось, «ВАЗ» с тремя друзьями ранним утром съехал в реку Ича в районе поселка Заливной Куйбышевского района.

Двое мужчин, находившихся с пострадавшим, благополучно выбрались из тонувшего автомобиля и добрались до берега, а их менее удачливый приятель не рассчитал своих сил и пропал из поля зрения свидетелей, сообщает «АСС НСО».

Прибывшие на место трагедии водолазы из числа спасателей Куйбышевского отряда провели обследование дна реки в предполагаемом месте утопления, тело обнаружили и передали сотрудникам полиции.

Похожий случай с трагичным исходом произошел несколько недель назад. Двое мужчин, женщина и 1,5-годовалый ребенок сорвались с трассы в воду в районе Криводановки на сером автомобиле Honda в День России. Пассажиры и водитель погибли.

Тела погибших достали из воды вместе с машиной, двери были заблокированы. Глубина водоема оказалась небольшой, но перевернувшаяся на крышу легковушка стала смертельной ловушкой для водителя и трех пассажиров. Жители Криводановки и Новомарусино начали сбор средств для помощи родственникам погибших. В причинах трагедии предстоит разобраться сотрудникам полиции.

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