Трагедией на Иче закончилась поездка трех друзей

Полицейские отдела полиции «Куйбышевский» обратились к спасателям с просьбой оказать помощь в поиске пропавшего 57-летнего мужчины. Как выяснилось, «ВАЗ» с тремя друзьями ранним утром съехал в реку Ича в районе поселка Заливной Куйбышевского района.

Двое мужчин, находившихся с пострадавшим, благополучно выбрались из тонувшего автомобиля и добрались до берега, а их менее удачливый приятель не рассчитал своих сил и пропал из поля зрения свидетелей, сообщает «АСС НСО».

Прибывшие на место трагедии водолазы из числа спасателей Куйбышевского отряда провели обследование дна реки в предполагаемом месте утопления, тело обнаружили и передали сотрудникам полиции.

Похожий случай с трагичным исходом произошел несколько недель назад. Двое мужчин, женщина и 1,5-годовалый ребенок сорвались с трассы в воду в районе Криводановки на сером автомобиле Honda в День России. Пассажиры и водитель погибли.