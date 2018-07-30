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12:20 (мск), источник: АиФ Челябинск

18-летняя пассажирка погибла в аварии с такси в Челябинске

По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением.

Пассажирка такси погибла в аварии в Челябинске, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Аварию на Сибирском переезде в Ленинском районе зафиксировали вечером 29 июля. По предварительным данным, 36-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в препятствие. Полученные при этом травмы стали смертельными для 18-летней пассажирки.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД Челябинска устроили массовую проверку легковых такси и выявили множество нарушений, касающихся так технического состояния транспорта, так и работы водителей.

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