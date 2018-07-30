18-летняя пассажирка погибла в аварии с такси в Челябинске

Аварию на Сибирском переезде в Ленинском районе зафиксировали вечером 29 июля. По предварительным данным, 36-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в препятствие. Полученные при этом травмы стали смертельными для 18-летней пассажирки.