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17:46 (мск), источник: RTVi

Ученого из Новочеркасска обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму

Ученого Алексея Темирева из города Новочеркасск в Ростовской области обвинили в передаче секретной информации Вьетнаму. Об этом 30 июля написал РБК со ссылкой на адвоката Анну Полозову.

Источник: Reuters

64-летний Темирев — сотрудник конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы». Еще он преподает в Южно-Российском государственном политехническом университете им. М. И. Платова.

18 июля Темирев пришел в ФСБ, чтобы проверить на секретность документы, которые хотел передать в одну из российских компаний. Ученого задержали, а на следующий день арестовали.

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По словам адвоката, его обвиняют в передаче данных об оборудовании, над которым он работал с вьетнамским аспирантом. Полозова отметила, что информация о разработках Темирева есть в открытом доступе в каждой библиотеке.

28 июля член Общественного наблюдательного совета (ОНК) Евгений Еникеев рассказал, что ученый находится в СИЗО «Лефортово». Полозова это подтвердила и добавила, что ему необходима операция: в сердце ученого стоит стент, а еще у него грыжа и язва желудка.

22 июля Лефортовский суд Москвы арестовал ученого из головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. 74-летнего кандидата технических наук и заместителя начальника одного из центров этого института обвинили по статье о госизмене.

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