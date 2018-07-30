Ученого из Новочеркасска обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму

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64-летний Темирев — сотрудник конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы». Еще он преподает в Южно-Российском государственном политехническом университете им. М. И. Платова.

18 июля Темирев пришел в ФСБ, чтобы проверить на секретность документы, которые хотел передать в одну из российских компаний. Ученого задержали, а на следующий день арестовали.

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По словам адвоката, его обвиняют в передаче данных об оборудовании, над которым он работал с вьетнамским аспирантом. Полозова отметила, что информация о разработках Темирева есть в открытом доступе в каждой библиотеке.

28 июля член Общественного наблюдательного совета (ОНК) Евгений Еникеев рассказал, что ученый находится в СИЗО «Лефортово». Полозова это подтвердила и добавила, что ему необходима операция: в сердце ученого стоит стент, а еще у него грыжа и язва желудка.