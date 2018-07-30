Обстрел автомобиля в Башкирии: в МВД сообщили подробности
27 июля в городе Бирске в полицию поступило сообщение о повреждении стекла автомобиля. По официальным данным МВД Башкирии, в легковой автомобиль выстрелили из травматического пистолета.
27 июля в городе Бирске в полицию поступило сообщение о повреждении стекла автомобиля. По официальным данным МВД Башкирии, в легковой автомобиль выстрелили из травматического пистолета.
«Предварительно установлена причастность к данному преступлению одного из местных жителей. После проверки будет принято процессуальное решение», — объяснили в
Как стало известно агентству «Башинформ» от собственного источника, к «обстрелу» машины причастен трехлетний малыш. Мальчик получил оружие от жителя города Бирска и выстрелил, случайно попав в стекло автомобиля.