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12:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Обстрел автомобиля в Башкирии: в МВД сообщили подробности

27 июля в городе Бирске в полицию поступило сообщение о повреждении стекла автомобиля. По официальным данным МВД Башкирии, в легковой автомобиль выстрелили из травматического пистолета.

«Предварительно установлена причастность к данному преступлению одного из местных жителей. После проверки будет принято процессуальное решение», — объяснили в пресс-службе министерства.

Как стало известно агентству «Башинформ» от собственного источника, к «обстрелу» машины причастен трехлетний малыш. Мальчик получил оружие от жителя города Бирска и выстрелил, случайно попав в стекло автомобиля.

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