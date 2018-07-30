Обстрел автомобиля в Башкирии: в МВД сообщили подробности

Обстрел автомобиля в Башкирии: в МВД сообщили подробности

27 июля в городе Бирске в полицию поступило сообщение о повреждении стекла автомобиля. По официальным данным МВД Башкирии, в легковой автомобиль выстрелили из травматического пистолета.