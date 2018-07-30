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17:12 (мск), источник: РИА Новости

Сгоревший дом в Сочи, где погибли восемь человек, сдавался в аренду

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Дом в Сочи, где в понедельник утром при пожаре погибли восемь человек, сдавался в аренду за 10 тысяч рублей в месяц, говорится в объявлении на сервисе по аренде недвижимости.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи погибли восемь человек, еще трое пострадали. На месте ЧП работали более 60 пожарных и 19 единиц техники. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как следует из объявления, одноэтажный дом площадью 40 квадратных метров на улице Просвещения, 81 сдается в аренду за 10 тысяч рублей в месяц. «Сдам дом на 4 человека. Также имеются 3 комнаты на 3 человека. Кухня общая. Дополнительная информация по телефону», — говорится в объявлении. Оно сопровождается фотографиями дома и комнат, сделанными еще до пожара.

Уточняется также, что основным строительным материалом стен дома являются пеноблоки.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении ранее подтвердило гибель гражданки республики во время пожара в Сочи.

8 человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи
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13:57 (мск)© Ньюстюб
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