В Таджикистане расследуют вооруженное нападение на иностранных туристов

Источник: Sputnik

Как заявил журналистам глава ведомства Рамазон Рахимзода, правоохранительные органы прорабатывают все версии случившегося. Среди вариантов — террористический акт, дорожно-транспортное происшествие и умышленное убийство.

По его словам, кроме наезда на туристов, было совершено повторное нападение. После того, как машина сбила молодых людей с ног, преступники выскочили из автомобиля и накинулись на пострадавших с ножом.

Одного из нападавших сотрудники милиции уничтожили, другого задержали, еще трое находятся в розыске, уточняется в сообщении Sputnik Таджикистан.

Накануне в джамоате Себистон в Дангарьинском районе погибли четверо иностранных туристов — граждане США, Нидерландов и Швейцарии. Три человека получили ранения.