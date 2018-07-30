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13:41 (мск), источник: Sputnik

В Таджикистане расследуют вооруженное нападение на иностранных туристов

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило факт вооруженного нападения на велотуристов в Дангаре, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik

Как заявил журналистам глава ведомства Рамазон Рахимзода, правоохранительные органы прорабатывают все версии случившегося. Среди вариантов — террористический акт, дорожно-транспортное происшествие и умышленное убийство.

По его словам, кроме наезда на туристов, было совершено повторное нападение. После того, как машина сбила молодых людей с ног, преступники выскочили из автомобиля и накинулись на пострадавших с ножом.

Одного из нападавших сотрудники милиции уничтожили, другого задержали, еще трое находятся в розыске, уточняется в сообщении Sputnik Таджикистан.

Накануне в джамоате Себистон в Дангарьинском районе погибли четверо иностранных туристов — граждане США, Нидерландов и Швейцарии. Три человека получили ранения.

По предварительной версии, на пострадавших совершила наезда машина «ДЭУ Леганза», которой управлял 21-летний житель города Нурек Джафириддин Юсуфов.

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