В Таджикистане расследуют вооруженное нападение на иностранных туристов
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило факт вооруженного нападения на велотуристов в Дангаре, сообщает Sputnik.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило факт вооруженного нападения на велотуристов в Дангаре, сообщает Sputnik.
Как заявил журналистам глава ведомства Рамазон Рахимзода, правоохранительные органы прорабатывают все версии случившегося. Среди вариантов — террористический акт,
По его словам, кроме наезда на туристов, было совершено повторное нападение. После того, как машина сбила молодых людей с ног, преступники выскочили из автомобиля и накинулись на пострадавших с ножом.
Одного из нападавших сотрудники милиции уничтожили, другого задержали, еще трое находятся в розыске, уточняется в сообщении Sputnik Таджикистан.
Накануне в джамоате Себистон в Дангарьинском районе погибли четверо иностранных туристов — граждане США, Нидерландов и Швейцарии. Три человека получили ранения.
По предварительной версии, на пострадавших совершила наезда машина «ДЭУ Леганза», которой управлял 21-летний житель города Нурек Джафириддин Юсуфов.