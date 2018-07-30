В Прикамье нашли мертвым мужчину, который ушел от друзей во время сплава

20 июля Александр отправился на сплав вместе с друзьями. Утром в 10 часов он ушел и никому ничего не сказал. В 15 часов звонил родственнику, просил забрать его в деревне Казаево, после этого о нем ничего не было известно. Друзья отмечали, что мужчина накануне исчезновения ходил в подавленном состоянии и хотел вернуться домой. Накануне он поругался с женой и находился не в своей тарелке.