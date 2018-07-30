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12:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье нашли мертвым мужчину, который ушел от друзей во время сплава

В полиции сообщили, что он утонул.

Поиски 42-летнего Александра Шишкина, который 20 июля ушел со сплава в Чусовском районе, завершены. В краевой полиции подтвердили информацию, что мужчина утонул.

20 июля Александр отправился на сплав вместе с друзьями. Утром в 10 часов он ушел и никому ничего не сказал. В 15 часов звонил родственнику, просил забрать его в деревне Казаево, после этого о нем ничего не было известно. Друзья отмечали, что мужчина накануне исчезновения ходил в подавленном состоянии и хотел вернуться домой. Накануне он поругался с женой и находился не в своей тарелке.

Ранее мы писали, что двое пермяков едва не утонули, пытаясь переплыть Мотовилихинский пруд. Доплыв до середины водоема, они поняли, что не рассчитали свои силы и до берега самостоятельно не доберутся. Несознательные купальщики начали кричать и звать на помощь. Тонущих горожан вытащили из воды спасатели городской службы спасения.

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