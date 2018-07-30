В Волгограде инженер медучреждения погорел на крупной взятке
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении инженера отдела
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении инженера отдела
Как следует из материалов дела, по роду деятельности подозреваемый занимался надзором и контролем за состоянием и эксплуатацией оборудования медицинского учреждения, графиком выполнения работ и их объемом по всем договорам подряда, их соответствием техническим заданиям. Кроме того, он должен был предоставлять письменные отчеты о ходе проведения работ, проверяя их качество.
В конце июля 2017 года между госучреждением, где работал подозреваемый, и районной центральной больницей был заключен договор пожертвования денежных средств на капитальный ремонт туберкулезного отделения. Подрядчиком выступила коммерческая строительная фирма, от представителя которой подозреваемый потребовал «мзду» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и согласование их оплаты.
— 20 июля этого года при получении 100 тысяч рублей инженер был задержан оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. В настоящее устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном инженер медучреждения полностью признал, — сообщили в