В Волгограде инженер медучреждения погорел на крупной взятке

Как следует из материалов дела, по роду деятельности подозреваемый занимался надзором и контролем за состоянием и эксплуатацией оборудования медицинского учреждения, графиком выполнения работ и их объемом по всем договорам подряда, их соответствием техническим заданиям. Кроме того, он должен был предоставлять письменные отчеты о ходе проведения работ, проверяя их качество.

В конце июля 2017 года между госучреждением, где работал подозреваемый, и районной центральной больницей был заключен договор пожертвования денежных средств на капитальный ремонт туберкулезного отделения. Подрядчиком выступила коммерческая строительная фирма, от представителя которой подозреваемый потребовал «мзду» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и согласование их оплаты.