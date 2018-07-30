Прокуратура проконтролирует расследование дела об убийстве тележурналиста в Нижнем Новгороде

«В настоящее время по уголовному делу по ч.1 ст. 105 УК РФ проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщается на сайте надзорного ведомства в понедельник.

23 июля тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной Нижнего Новгорода.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье», что погибший являлся сотрудником телерадиокомпании «Нижний Новгород».

На официальном сайте ГТРК «Нижний Новгород» сообщалось, что трагически погиб сотрудник телерадиокомпании Денис Суворов. Журналист вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», программу «10 минут с Политехом», был редактором интернет-портала «Вести. Нижний Новгород».

Кроме того, следственные органы Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения журналиста издательского дома «Аргументы и факты» Сергея Грачева, который приехал в Нижний Новгород в командировку.