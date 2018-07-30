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12:53 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура проконтролирует расследование дела об убийстве тележурналиста в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 30 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль уголовное дело об убийстве сотрудника телерадиокомпании ГТРК «Нижний Новгород».

«В настоящее время по уголовному делу по ч.1 ст. 105 УК РФ проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщается на сайте надзорного ведомства в понедельник.

23 июля тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной Нижнего Новгорода.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье», что погибший являлся сотрудником телерадиокомпании «Нижний Новгород».

На официальном сайте ГТРК «Нижний Новгород» сообщалось, что трагически погиб сотрудник телерадиокомпании Денис Суворов. Журналист вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», программу «10 минут с Политехом», был редактором интернет-портала «Вести. Нижний Новгород».

Кроме того, следственные органы Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения журналиста издательского дома «Аргументы и факты» Сергея Грачева, который приехал в Нижний Новгород в командировку.

Как сообщалось, 21 июля С. Грачев вышел из гостиницы в центре города, после чего перестал выходить на связь. Поиски корреспондента ведут следователи, полиция и волонтеры.

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