Прокуратура проконтролирует расследование дела об убийстве тележурналиста в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 30 июля.
Нижний Новгород. 30 июля.
«В настоящее время по уголовному делу по ч.1 ст. 105 УК РФ проводится комплекс следственных действий и
23 июля тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной Нижнего Новгорода.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье», что погибший являлся сотрудником телерадиокомпании «Нижний Новгород».
На официальном сайте ГТРК «Нижний Новгород» сообщалось, что трагически погиб сотрудник телерадиокомпании Денис Суворов. Журналист вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», программу «10 минут с Политехом», был редактором
Кроме того, следственные органы Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения журналиста издательского дома «Аргументы и факты» Сергея Грачева, который приехал в Нижний Новгород в командировку.
Как сообщалось, 21 июля С. Грачев вышел из гостиницы в центре города, после чего перестал выходить на связь. Поиски корреспондента ведут следователи, полиция и волонтеры.