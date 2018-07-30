Устроивших стрельбу на улице Алексеева красноярцев отправили в колонию
Мужчинам предъявили обвинения в хулиганстве.
Мужчинам предъявили обвинения в хулиганстве.
Двух красноярцев отправили в колонию за стрельбу из травматического пистолета на улице Алексеева.
Как рассказали в краевой прокуратуре, Советский районный суд вынес решение по делу двух жителей Красноярска, которые устроили стрельбу на автостоянке. Напомним, произошло это 7 июля 2017 года около дома № 115 на ул. Алексеева. В ходе конфликта, в котором участвовали 8 человек, один из мужчин открыл стрельбу из травматического пистолета. У его товарища при себе было охотничье ружье. В результате двое мужчин 28 и 24 лет получили незначительные травмы. Причины происшествия в полиции тогда не уточнили.
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Советский районный суд решил отправить злоумышленников в колонию. Один из них проведет там 3 года, в второй четыре.