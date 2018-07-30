Устроивших стрельбу на улице Алексеева красноярцев отправили в колонию

Двух красноярцев отправили в колонию за стрельбу из травматического пистолета на улице Алексеева.

Как рассказали в краевой прокуратуре, Советский районный суд вынес решение по делу двух жителей Красноярска, которые устроили стрельбу на автостоянке. Напомним, произошло это 7 июля 2017 года около дома № 115 на ул. Алексеева. В ходе конфликта, в котором участвовали 8 человек, один из мужчин открыл стрельбу из травматического пистолета. У его товарища при себе было охотничье ружье. В результате двое мужчин 28 и 24 лет получили незначительные травмы. Причины происшествия в полиции тогда не уточнили.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что мужчинам предъявили обвинения в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет 7 лет лишения свободы. Сторона обвинения сумела доказать, что они стреляли из оружия, игнорируя тот факт, что своим поведением создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находились рядом с ними.