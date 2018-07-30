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13:32 (мск), источник: Actualitati.md

На трассе недалеко от Сынжеры вспыхнул бензовоз

Авария произошла субботним утром. Бензовоз врезался в препятствие, перевернулся и загорелся.

Источник: Actualitati.md

В результате на трассу М5 в районе Сынжеры пролилось около 30-ти тонн бензина.

Для того, чтобы потушить мощный пожар, понадобилась работа шести пожарных расчетов. Специалисты тушили огонь больше часа.

К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

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