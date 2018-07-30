На трассе недалеко от Сынжеры вспыхнул бензовоз
Авария произошла субботним утром. Бензовоз врезался в препятствие, перевернулся и загорелся.
Авария произошла субботним утром. Бензовоз врезался в препятствие, перевернулся и загорелся.
В результате на трассу М5 в районе Сынжеры пролилось около 30-ти тонн бензина.
Для того, чтобы потушить мощный пожар, понадобилась работа шести пожарных расчетов. Специалисты тушили огонь больше часа.
К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.