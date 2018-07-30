На трассе недалеко от Сынжеры вспыхнул бензовоз

Источник: Actualitati.md

В результате на трассу М5 в районе Сынжеры пролилось около 30-ти тонн бензина.

Для того, чтобы потушить мощный пожар, понадобилась работа шести пожарных расчетов. Специалисты тушили огонь больше часа.