Пропавший месяц назад турист из Монголии пешком добрался из Иркутска в Улан-Удэ

Пешком из Иркутска в Улан-Удэ добрался иностранный турист, который пропал почти месяц назад. Как сообщает 27 июля 2018 года пресс-служба СУ СКР по Бурятии, вместе с родственниками 26 июня мужчина на автомобиле приехал в Улан-Удэ из Монголии, туристы остановились в квартире у знакомой местной жительницы. Вечером 29 июня они пили алкоголь, после застолья мужчина, ничего не сказав остальным, вышел на улицу, ушёл в неизвестном направлении и назад не вернулся. Родные заявили правоохранителям о его исчезновении спустя три дня.

Следователи просмотрели записи камер видеонаблюдения на зданиях поблизости и выяснили, что в день исчезновения иностранец купил бутылку водки в одном из магазинов. Еще одна из уличных камер позднее зафиксировала мужчину в компании неизвестных, распивавших спиртное. Других следов мужчины установить не удалось. В поисках иностранца участвовали сотрудники полиции и волонтёры, которые обследовали частный сектор, проверяли коллекторы и заброшенные здания.

В квартиру знакомой в Улан-Удэ разыскиваемый мужчина самостоятельно вернулся 27 июля. Он рассказал следователю, что вечером 26 июня он вышел из квартиры, в магазине купил бутылку водки и повстречал на улице соотечественников, с которыми принялся распивать алкоголь. Затем они всей компанией приехали на железнодорожный вокзал и сели в поезд. Мужчина пришёл в себя под утро, проводники попросили его покинуть вагон, т. к. с собой у него не было паспорта и денег. Иностранец сошел с поезда в Иркутске, а его новые знакомые поехали дальше. Вероятно, у граждан был групповой билет, и ночью в Улан-Удэ проводники пустили в вагон всю компанию, не пересчитав пассажиров.