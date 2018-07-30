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13:40 (мск), источник: Новый Калининград

Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП под Калининградом

На трассе Калининград-Балтийск в результате ДТП погибли два человека — мотоциклист и его пассажир. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошла вечером 29 июля. По предварительным данным, виновником аварии стал 57-летний водитель «Мерседеса».

Как уточнили в ведомстве, мужчина при развороте не убедился в безопасности маневра. В результате этого произошло столкновение с мотоциклом «Сузуки». 39-летний водитель мотоцикла и 33-летний пассажир в результате аварии погибли на месте происшествия. Оба погибших — жители Балтийска.

«В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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