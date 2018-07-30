Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП под Калининградом
На трассе
На трассе
ДТП произошла вечером 29 июля. По предварительным данным, виновником аварии стал 57-летний водитель «Мерседеса».
Как уточнили в ведомстве, мужчина при развороте не убедился в безопасности маневра. В результате этого произошло столкновение с мотоциклом «Сузуки». 39-летний водитель мотоцикла и 33-летний пассажир в результате аварии погибли на месте происшествия. Оба погибших — жители Балтийска.
«В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в