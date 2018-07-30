В Воронеже мошенница обманула 8 пенсионеров на 300 тыс рублей

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, женщина была гендиректором организации, которая занималась установкой окон. Подозреваемая разместила объявления в газетах, в которых сообщалось об установке окон со скидкой для пенсионеров. Несколько пожилых горожан откликнулись на объявления. Они заключали договор купли-продажи и вносили предоплату после замеров и расчетов. Женщина похитила деньги пенсионеров и потратила их по своему усмотрению.