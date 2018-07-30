В Воронеже мошенница обманула 8 пенсионеров на 300 тыс рублей
Женщина обещала установить окна со скидкой.
Женщина обещала установить окна со скидкой.
Жительница Воронежа, 35-летняя женщина, обманула восьмерых пенсионеров на 300 тыс. рублей, сообщила
По данным
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские попросили откликнуться тех, кто также пострадал от мошенничества подозреваемой, по телефонам ГУ МВД России по Воронежской области: 255 57 22, 251 12 16.