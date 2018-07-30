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14:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже мошенница обманула 8 пенсионеров на 300 тыс рублей

Женщина обещала установить окна со скидкой.

Жительница Воронежа, 35-летняя женщина, обманула восьмерых пенсионеров на 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник, 30 июля. Мошенница пообещала установить пластиковые окна пожилым людям со специальной скидкой.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, женщина была гендиректором организации, которая занималась установкой окон. Подозреваемая разместила объявления в газетах, в которых сообщалось об установке окон со скидкой для пенсионеров. Несколько пожилых горожан откликнулись на объявления. Они заключали договор купли-продажи и вносили предоплату после замеров и расчетов. Женщина похитила деньги пенсионеров и потратила их по своему усмотрению.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские попросили откликнуться тех, кто также пострадал от мошенничества подозреваемой, по телефонам ГУ МВД России по Воронежской области: 255 57 22, 251 12 16.

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