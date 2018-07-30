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13:19 (мск), источник: Вести - Омск

Советский районный суд Омска сегодня начал оглашать приговор врачам

Советский районный суд Омска сегодня начал оглашать приговор врачам, которых обвиняют в смерти двух рожениц. Обе женщины погибли в 2014 году, после поступления в родильный дом № 2.

Медиков судят по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

У здания суда группа поддержки. Подсудимых. Многочисленные коллеги подбадривают одного из фигурантов дела Валерия Чикишева. Врачи уверены в оправдательном приговоре.

Между тем, по версии следствия именно Валерий Чикишев и его коллеги несвоевременно оказали помощь своим пациенткам. Обе погибли. Оксана Морозова в мае 2014 родила во втором роддоме, после у неё началось воспаление, но заведующая, одна из подсудимых, почему-то решила не делать операцию. Только через три дня девушку перевели в БСМП, но местным врачам спасти её не удалось.

Вторая жертва Елена Гайсина попала в роддом в сентябре того же 2014 года. И к той же заведующей. Из роддома в плохом состоянии пациентку доставили в ГБ имени Кабанова — но операцию провели только на следующий день. Это промедление и стало, по заключению экспертизы, причиной смерти девушки. Кроме того, по данным следствия, врачи пытались, что называется, замести следы.

Своей вины подсудимые не признали. Ни во время следствия, ни в ходе судебных слушаний. Всё это время врачи находились под подпиской о невыезде и продолжали работать. Приговора родные погибших ждали четыре года.

Этот процесс стал в Омске прецедентом. До сих пор врачебные ошибки разбирались в гражданских судах. И доказать вину медиков часто было просто невозможно. И вот впервые врачей судят по уголовной статье, где наказание — реальный срок. Обвинение требует для пяти подсудимых от 3, 5 до 4,5 лет лишения свободы.

Кроме того, прокуратура просит суд лишить подсудимых права заниматься врачебной деятельностью на максимально возможный срок — три года. На вынесение приговора судье понадобится несколько часов. Резонансное уголовное дело насчитывает 30 томов.

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