Советский районный суд Омска сегодня начал оглашать приговор врачам

Медиков судят по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

У здания суда группа поддержки. Подсудимых. Многочисленные коллеги подбадривают одного из фигурантов дела Валерия Чикишева. Врачи уверены в оправдательном приговоре.

Между тем, по версии следствия именно Валерий Чикишев и его коллеги несвоевременно оказали помощь своим пациенткам. Обе погибли. Оксана Морозова в мае 2014 родила во втором роддоме, после у неё началось воспаление, но заведующая, одна из подсудимых, почему-то решила не делать операцию. Только через три дня девушку перевели в БСМП, но местным врачам спасти её не удалось.

Вторая жертва Елена Гайсина попала в роддом в сентябре того же 2014 года. И к той же заведующей. Из роддома в плохом состоянии пациентку доставили в ГБ имени Кабанова — но операцию провели только на следующий день. Это промедление и стало, по заключению экспертизы, причиной смерти девушки. Кроме того, по данным следствия, врачи пытались, что называется, замести следы.

Своей вины подсудимые не признали. Ни во время следствия, ни в ходе судебных слушаний. Всё это время врачи находились под подпиской о невыезде и продолжали работать. Приговора родные погибших ждали четыре года.

Этот процесс стал в Омске прецедентом. До сих пор врачебные ошибки разбирались в гражданских судах. И доказать вину медиков часто было просто невозможно. И вот впервые врачей судят по уголовной статье, где наказание — реальный срок. Обвинение требует для пяти подсудимых от 3, 5 до 4,5 лет лишения свободы.