Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
5 хитростей, которые облегчат жизнь всех мам
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Муж отключил умирающую жену от аппаратов и тут она прошептала
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Макаревич на церемонии прощания с Войновичем (фото)
Япония обратилась к РФ просьбой дать объяснения
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В МВД Башкирии уточнили, кто пострадал в жутком ДТП в Благовещенском районе

Подробности о пострадавших в ДТП в Благовещенском районе рассказали в МВД по РБ.

На данный момент известно, что на 67 км автодороги Уфа -Янаул столкнулись «Audi A6», под управлением 34-летнего жителя Бураевского района, и «Лада Веста», за рулем которой находился 62-летний житель Караидельского района.

«В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте, его пассажиры: 36-летний уфимец и две женщины из Караидельского района 33 и 64 лет доставлены в больницу. Из “Audi” госпитализированы водитель и его 32-летняя супруга, также получил травмы их 9-летний сын. На месте происшествия работает полиция», — сообщает УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Все новости региона
Вузы Башкирии опубликовали первые приказы о зачислении
Освобождавший Пальмиру генерал будет отвечать за «Юнармию»
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Базз Олдрин якобы признался, что не был на Луне
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Эксперты предсказали курс рубля на август
В Египте восстановили статую фараона Рамсеса Великого
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото Ксении Кеосаян досталась роль в сериале «Колл-Центр»
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь