В МВД Башкирии уточнили, кто пострадал в жутком ДТП в Благовещенском районе

На данный момент известно, что на 67 км автодороги Уфа -Янаул столкнулись «Audi A6», под управлением 34-летнего жителя Бураевского района, и «Лада Веста», за рулем которой находился 62-летний житель Караидельского района.

«В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте, его пассажиры: 36-летний уфимец и две женщины из Караидельского района 33 и 64 лет доставлены в больницу. Из “Audi” госпитализированы водитель и его 32-летняя супруга, также получил травмы их 9-летний сын. На месте происшествия работает полиция», — сообщает УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.