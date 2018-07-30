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13:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Директор челябинского театра отправится на скамью подсудимых

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля, ФедералПресс. Ему вменяют сразу 11 эпизодов.

Уголовное дело в отношении директора Нового художественного театра Виталия Богверадзе ушло в суд. Ему предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений. Среди них — присвоение и растрата, мелкое взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в 2016—2017 годах Виталий Богверадзе подписывал договоры на выполнение работ, которые фактически не производились. Таким образом он похитил порядка 3,1 миллиона рублей из бюджета Челябинска. Эти деньги выделялись управлением культуры на проведение ряда торжественных городских мероприятий. В результате праздники были сорваны: они либо вообще не проводились, либо проводились «ненадлежащим образом».

Кроме того, по данным прокуратуры, летом 2016 года Богверадзе получил взятку в сумме 10 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за продление договора на выполнение работ, который заключил предыдущий директор театра Обвиняемый дал признательные показания. Дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.

«ФедералПресс» напоминает, что сейчас имя Виталия Богверадзе фигурирует еще и в уголовном деле руководителя аппарата городской думы Юрия Чанова. Следствие считает, что руководитель театра дал чиновнику взятку в 300 тысяч рублей за помощь в получении субсидий от города на различные мероприятия, организованные на площадке НХТ.

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