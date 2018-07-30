Спасатели бьют тревогу: 11 человек утонули за выходные в Казахстане
АСТАНА, 30 июл — Sputnik. За прошедшие выходные 28 и 29 июля 2018 года на водоемах страны утонули 11 человек, двое из которых — дети.
АСТАНА, 30 июл — Sputnik. За прошедшие выходные 28 и 29 июля 2018 года на водоемах страны утонули 11 человек, двое из которых — дети.
В субботу на Барышевской плотине в Акмолинской области во время рыбной ловли без индивидуальных спасательных средств утонул 27-летний парень.
В воскресенье на водохранилище в Уральске утонул 29-летний купальщик. Парень плавал в неприспособленном для купания месте.
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В Актау найдено тело утонувшего в Каспийском море мужчины. Личность устанавливается.
На частном пляже «Алау» на Актюбинском водохранилище утонула 15-летняя девушка.
Трагедия разыгралась на реке Кара Ертыс в
На реке Урал в Уральск
Кроме того, в понедельник, 30 июля на реке Котырбулак в Кентау утонул парень 19 лет.
Почему тонут люди?
Спасатели называют основны причины утопления — купание в необорудованных местах в случае со взрослыми и оставление без присмотра — в случае гибели детей.
«Среди других причин — недооценка собственных сил, попадание в водовороты, сильное течение, судороги, несоблюдение правил при ловле рыбы, купание в нетрезвом состоянии, а также несчастные случаи во время катания на лодках и других плавстредствах», — сообщают специалисты ЧС.
Охладиться и остаться в живых
Чтобы отдых не окончился трагедией, спасатели просят соблюдать следующие правила:
— Не купаться в запрещенных и необорудованных местах;.
— Не входить в воду и не купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;.
— Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;.
— Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;.
— Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;.
— Не взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;.
— Не входить в воду детям без сопровождения взрослых.
«Каждый человек должен знать опасные места на водоеме, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы. Очень опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам. Бывали случаи, когда под дно катера затягивало водой плывущего рядом человека», — обращают внимание в ЧС.
Перед купанием необходимо обследовать водоем, место, выбранное для купания должно находиться на песчаном берегу и иметь удобный спуск к воде, убедиться в том, что на выбранном для купания месте отсутствуют коряги, нет топляка, дно имеет постепенный уклон без ям и уступов.
Сколько можно находиться в воде?
Длительное купание также опасно для здоровья, и рекомендованная продолжительность купания, в основном, зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра.
При температуре воды + 18 градусов время купания должно быть не более