Спасатели бьют тревогу: 11 человек утонули за выходные в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

В субботу на Барышевской плотине в Акмолинской области во время рыбной ловли без индивидуальных спасательных средств утонул 27-летний парень.

В воскресенье на водохранилище в Уральске утонул 29-летний купальщик. Парень плавал в неприспособленном для купания месте.

В Северо-Казахстанской области на озере Алпаш утонул 56-летний мужчина, а на искусственном водоеме близ села Пресноредуть — 60-летний.

В Актау найдено тело утонувшего в Каспийском море мужчины. Личность устанавливается.

На частном пляже «Алау» на Актюбинском водохранилище утонула 15-летняя девушка.

Трагедия разыгралась на реке Кара Ертыс в Восточно-Казахстанской области, здесь утонул восьмилетний ребенок и двое взрослых, которые пытались его спасти.

На реке Урал в Уральск Западно-Казахстанской области утонул 19-летний парень.

Кроме того, в понедельник, 30 июля на реке Котырбулак в Кентау утонул парень 19 лет.

Почему тонут люди?

Спасатели называют основны причины утопления — купание в необорудованных местах в случае со взрослыми и оставление без присмотра — в случае гибели детей.

«Среди других причин — недооценка собственных сил, попадание в водовороты, сильное течение, судороги, несоблюдение правил при ловле рыбы, купание в нетрезвом состоянии, а также несчастные случаи во время катания на лодках и других плавстредствах», — сообщают специалисты ЧС.

Охладиться и остаться в живых

Чтобы отдых не окончился трагедией, спасатели просят соблюдать следующие правила:

— Не купаться в запрещенных и необорудованных местах;.

— Не входить в воду и не купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;.

— Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;.

— Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;.

— Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;.

— Не взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;.

— Не входить в воду детям без сопровождения взрослых.

«Каждый человек должен знать опасные места на водоеме, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы. Очень опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам. Бывали случаи, когда под дно катера затягивало водой плывущего рядом человека», — обращают внимание в ЧС.

Перед купанием необходимо обследовать водоем, место, выбранное для купания должно находиться на песчаном берегу и иметь удобный спуск к воде, убедиться в том, что на выбранном для купания месте отсутствуют коряги, нет топляка, дно имеет постепенный уклон без ям и уступов.

Сколько можно находиться в воде?

Длительное купание также опасно для здоровья, и рекомендованная продолжительность купания, в основном, зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра.