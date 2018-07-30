В Новосибирске привлекли к ответственности 66-летнего авиадебошира

Источник: РИА Новости

По информации ведомства, в линейный отдел МВД РФ в аэропорту Толмачёво в Новосибирске поступило сообщение о том, что к самолету рейса Дюссельдорф-Новосибирск, требуются сотрудники транспортной полиции.

«Полицейские выяснили, что 66-летний авиапассажир во время полёта вел себя некорректно по отношению к пассажирам и экипажу, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в пресс-релизе.