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14:02 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске привлекли к ответственности 66-летнего авиадебошира

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Правоохранители в аэропорту Толмачёво в Новосибирске составили административный протокол в отношении 66-летнего авиапассажира рейса Дюссельдорф-Новосибирск, который вел себя некорректно по отношению к пассажирам и экипажу, сообщается на сайте МВД РФ.

Источник: РИА Новости

По информации ведомства, в линейный отдел МВД РФ в аэропорту Толмачёво в Новосибирске поступило сообщение о том, что к самолету рейса Дюссельдорф-Новосибирск, требуются сотрудники транспортной полиции.

«Полицейские выяснили, что 66-летний авиапассажир во время полёта вел себя некорректно по отношению к пассажирам и экипажу, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Нарушителя доставили в дежурную часть, где в отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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