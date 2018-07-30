В Прикамье произошло обрушение здания на бывшем ремонтном заводе в Кунгуре

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, привлеченные кинологи с собаками отыскали место, где под завалами может находиться человек. Его, по предварительной информации, придавило железобетонными конструкциями. Сейчас на место ЧП прибыла специализированная техника, при помощи которой будут разбирать завалы. Кроме того, работают полиция, пожарные, скорая помощь и другие службы.