Появилось еще одно фото разрушающейся «Арены Омск»

Источник: vk.com/omskavangard

Напомним, о проблемах с «Ареной Омск» болельщики говорят уже несколько дней. Сначала о том, что эту площадку могут закрыть после обследования, заявил президент клуба Максим Сушинский. Потом в социальных сетях появилось довольно устрашающее фото трещины, которая появилась, предположительно из-за деформации фундамента.

А накануне появился еще один снимок, по утверждению его автора, сделанный внутри спорткомплекса. На нем видно помещение, заваленное какими-то металлическими конструкциями.

Также известно, что на реконструкцию здания потребуется миллиард рублей. Вероятно, привести «Арену Омск» за месяц, оставшийся до начала сезона, уже не успеют. В этом случае болельщики останутся без домашних матчей, а команде придется искать площадку для проведения матчей.