Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой - СМИ
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Сергей Безруков снял в клипе 2-летнюю дочь
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Малахов случайно показал маленького сына - СМИ
Стюардесса объяснила, почему не стоит ходить по самолету в носках
Россиянин открыл на Камчатке необычное дело
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Появилось еще одно фото разрушающейся «Арены Омск»

Снимок разместили в соцсетях.

Источник: vk.com/omskavangard

Напомним, о проблемах с «Ареной Омск» болельщики говорят уже несколько дней. Сначала о том, что эту площадку могут закрыть после обследования, заявил президент клуба Максим Сушинский. Потом в социальных сетях появилось довольно устрашающее фото трещины, которая появилась, предположительно из-за деформации фундамента.

А накануне появился еще один снимок, по утверждению его автора, сделанный внутри спорткомплекса. На нем видно помещение, заваленное какими-то металлическими конструкциями.

Также известно, что на реконструкцию здания потребуется миллиард рублей. Вероятно, привести «Арену Омск» за месяц, оставшийся до начала сезона, уже не успеют. В этом случае болельщики останутся без домашних матчей, а команде придется искать площадку для проведения матчей.

Омичи уже обратились к врио губернатору Буркову с просьбой разобраться в ситуации.

Все новости региона
 Goldman Sachs советует покупать акции «Роснефти»
Задай вопрос главному редактору «Комсомольской правды»!
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
«Земля опускалась, лес уходил». Как возникают провалы в земле
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Базз Олдрин якобы признался, что не был на Луне
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела»
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото Ксении Кеосаян досталась роль в сериале «Колл-Центр»
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь