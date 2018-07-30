Появилось еще одно фото разрушающейся «Арены Омск»
Снимок разместили в соцсетях.
Снимок разместили в соцсетях.
Напомним, о проблемах с «Ареной Омск» болельщики говорят уже несколько дней. Сначала о том, что эту площадку могут закрыть после обследования, заявил президент клуба Максим Сушинский. Потом в социальных сетях появилось довольно устрашающее фото трещины, которая появилась, предположительно
А накануне появился еще один снимок, по утверждению его автора, сделанный внутри спорткомплекса. На нем видно помещение, заваленное
Также известно, что на реконструкцию здания потребуется миллиард рублей. Вероятно, привести «Арену Омск» за месяц, оставшийся до начала сезона, уже не успеют. В этом случае болельщики останутся без домашних матчей, а команде придется искать площадку для проведения матчей.
Омичи уже обратились к врио губернатору Буркову с просьбой разобраться в ситуации.